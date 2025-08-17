Main Menu

भारत-नेपाल बॉर्डर पर 4 विदेशी युवक दबोचे, बैग से निकला कैश का जखीरा! पुलिस को हवाला का शक

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Aug, 2025 02:53 PM

bahraich news 4 foreign youths caught on india nepal border

Bhraich News: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में स्थित भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बॉर्डर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 4 युवकों को रोका और जब उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से 35 लाख रुपए की...

Bhraich News: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में स्थित भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बॉर्डर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 4 युवकों को रोका और जब उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से 35 लाख रुपए की भारतीय करेंसी बरामद हुई।

क्या है मामला?
पुलिस को पहले से ही बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसी के तहत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ये 4 युवक बाइक से नेपाल की ओर जाते नजर आए। शक के आधार पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली। जब उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से बड़ी मात्रा में कैश (35 लाख रुपए) मिला।

पैसा किसका है?
प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने बताया कि यह रकम नेपाल के एक सोने के व्यापारी की है, जिसे वे नेपाल ले जा रहे थे। हालांकि, पुलिस को शक है कि यह पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा हो सकता है। हवाला एक तरह से अवैध रूप से पैसे भेजने या लाने का तरीका होता है, जिसमें सरकार की निगरानी नहीं होती।

जांच एजेंसियां हुईं सक्रिय
मामला गंभीर देखते हुए इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की टीम को भी जांच के लिए बुला लिया गया है। फिलहाल इनकम टैक्स अधिकारी चारों युवकों से पूछताछ कर रहे हैं कि यह पैसा कहां से आया, किसके लिए था और इसे नेपाल क्यों ले जाया जा रहा था।

बॉर्डर पर होता है अवैध करेंसी कारोबार
गौरतलब है कि भारत-नेपाल बॉर्डर पर लंबे समय से अवैध तरीके से करेंसी बदलने और हवाला के जरिए पैसे भेजने का कारोबार चलता रहा है। यहां से बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए नेपाल ले जाए जाते हैं और वहां के व्यापारी या अन्य लोग उसका इस्तेमाल करते हैं।

फिलहाल क्या स्थिति है?
पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। साथ ही इनकम टैक्स विभाग भी इस बात की जांच कर रहा है कि यह पैसा किस स्रोत से आया और क्या यह किसी अवैध गतिविधि से जुड़ा है।

