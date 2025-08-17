कमसिन दुल्हन देख दूल्हा हुआ फिदा, लिए 7 फेरे... लेकिन सुहागरात से पहले टूटा दूल्हे का सपना!

Varanasi News: शादी करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सोचिए अगर कोई लाखों रुपए खर्च करके दुल्हन लाए और शादी के बाद ही उसका सपना टूट जाए, तो उस पर क्या बीतेगी? ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में सामने आया है,...

Varanasi News: शादी करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सोचिए अगर कोई लाखों रुपए खर्च करके दुल्हन लाए और शादी के बाद ही उसका सपना टूट जाए, तो उस पर क्या बीतेगी? ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक लुटेरी दुल्हन गैंग ने शादी के नाम पर ठगी की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उनका खेल पकड़ा गया।

क्या है पूरा मामला?

बीते शुक्रवार (16 अगस्त) की रात मिर्जामुराद के रखौना ढाबे के पास एक महिला ने अचानक सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए खुद के अपहरण का आरोप लगाया। वहां मौजूद लोगों को बात संदिग्ध लगी, तो उन्होंने महिला और उसके साथ मौजूद लोगों को रोक लिया और तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पूछताछ शुरू हुई, तो मामला धीरे-धीरे खुलने लगा और सामने आया कि यह लुटेरी दुल्हन गिरोह का हिस्सा था।

राजस्थान से आए थे शादी करने

राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ इलाके से आए भानु जागा नाम के युवक ने बताया कि वो अपने भाई गिरीश की शादी कराने के लिए गाजीपुर आए थे। वहां उनकी पहचान नंदलाल नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने 1.80 लाख रुपए में शादी तय कराना तय किया। शादी की तारीख तय हुई और 14 अगस्त को होटल में गिरीश की शादी पूजा नाम की महिला से करवा दी गई। पूजा से जब पूछा गया कि क्या वो पहले से शादीशुदा है, तो उसने साफ इनकार कर दिया।

शादी के बाद पेट दर्द का बहाना और साजिश

बताया जा रहा है कि शादी के बाद जब दूल्हा और उसका परिवार पूजा को लेकर राजस्थान लौट रहा था, तभी मिर्जामुराद के पास पूजा ने पेट दर्द की शिकायत की और गाड़ी रुकवाई। फिर अचानक उसने अपहरण की झूठी बात कहकर शोर मचा दिया, जिससे लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में किरन, नंदलाल और निशा नाम की महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं, जिससे मामला और संदिग्ध लगने लगा।

स्थानीय लोगों की सतर्कता से टूटी चालाकी

शोर-शराबे के बीच जब भानु जागा ने पूरे मामले की सच्चाई लोगों को बताई जैसे कि पैसे का लेन-देन, शादी की तारीख और पहचान तो लोग समझ गए कि मामला फर्जी है। फौरन पुलिस को बुलाया गया और चारों को थाने ले जाया गया।

चारों आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि भानु की शिकायत पर पूजा, नंदलाल, किरन और निशा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) और 318(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

पहले भी कर चुके हैं ऐसा?

पुलिस को शक है कि यह गिरोह पहले भी नकली शादी के जरिए लोगों से ठगी कर चुका है। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि इस गैंग से और कौन-कौन जुड़े हैं और इन्होंने अब तक कितने लोगों को ठगा है।