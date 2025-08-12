बहू की बर्बरता का वीडियो वायरल: बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, मासूम की चीखों का भी नहीं पड़ा असर

Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां भरथना क्षेत्र के मोतीगंज मोहल्ले में रहने वाली एक बहू ने अपनी वृद्ध सास की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया...

Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां भरथना क्षेत्र के मोतीगंज मोहल्ले में रहने वाली एक बहू ने अपनी वृद्ध सास की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा दादी को बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन बहू उसकी एक भी नहीं सुनती। यह दृश्य बेहद भावुक और दिल दहला देने वाला है।

पहले सास पर ही दर्ज करवाया था मुकदमा

मिली जानकारी के मुताबिक, मामले में एक और हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि इस वीडियो के सामने आने से पहले, बहू ने खुद ही अपनी सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि असली दोषी कौन है और मामला किस दिशा में गया।

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू

इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्रीशचंद्र ने बताया कि यह वीडियो भरथना थाने से जुड़ा हुआ है और इसमें एक महिला अपनी बुजुर्ग सास की पिटाई करती हुई साफ नजर आ रही है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए बहू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही, पूर्व में बहू द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की भी जांच की जा रही है।

पुलिस का बयान

इटावा पुलिस का कहना है कि जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है ताकि सही और गलत का पता चल सके।

इलाके में फैली सनसनी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग इस घटना को लेकर बेहद नाराज और दुखी हैं। मासूम बच्चे की चीखें और दादी पर हो रहा अत्याचार देख हर किसी का दिल पसीज रहा है।