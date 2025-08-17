Weather Update: जन्माष्टमी के बाद यूपी में होगा खतरनाक बारिश का अटैक, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी; IMD ने दी सतर्क रहने की चेतावनी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से हो रही बारिश का सिलसिला थम गया था। लेकिन, अब फिर से बारिश का दौर शुरु होने वाला है। मौसम विभाग ने आज यानी 17 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से हो रही बारिश का सिलसिला थम गया था। लेकिन, अब फिर से बारिश का दौर शुरु होने वाला है। मौसम विभाग ने आज यानी 17 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, कहीं-कहीं बादल गरजने की भी संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है।

जानिए किन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जिलों में से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, हापुड़ और रामपुर, गाजियाबाद,गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा,हाथरस, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, बदायूं ,ललितपुर,पीलीभीत, संभल और के आसपास के इलाकों शामिल है। जिनमें गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं, आज करीब 20 जिलों में बादल छाए रहने मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है।

जानें कब तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

विभाग के मुताबिक, बारिश का सिलसिला अगले तीन-चार दिनों तक जारी रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर, और संत कबीर नगर जिलों में 21-22 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। वहीं, कई जिलों में गर्मी भी सताएगी।

