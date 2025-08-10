अजब-गजब! शराब के नशे में धुत पत्नी ने पति को जमकर पीटा, तमाशबीन बनी रही जनता, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के ललित जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें शराब के नशे में धुत महिला अपने पति को बीच सड़क पर जमकर पीट रही है जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला अपने पति की बाल...

ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललित जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें शराब के नशे में धुत महिला अपने पति को बीच सड़क पर जमकर पीट रही है जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला अपने पति की बाल पकड़कर पीट रही है, बेबस और लाचार पति कुछ भी बोल नहीं रहा है इस दौरान लोग समझाने बुझाने के बजाय वीडियो बनाने में ही लगे रहे। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने घटना की जानकारी मौके पर पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उनके साथ महिला पुलिस नहीं जिससे वह लोगों की तरह तमाशबीन ही बने रहे।



मिली जानकारी के मुताबिक मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के इलाइट चौराहे के पास की है। यहां पर पति पत्नी के हाईवोल्टेज ड्रामे के कारण लोगों की भारी भीड़ लग गई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है कि महिला अपने पति को क्यों पीट रही थी, गुस्साई पत्नी ने पति के पास से उनका मोबाइल फोन भी तोड़ डाला. आसपास के लोग देखते रहे, लेकिन महिला को रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हाईवोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चला और देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला अपने पति को बालों से पकड़कर जोर-जोर से थप्पड़ और घूंसे मार रही है, जबकि आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है, वहीं लोगों के मन में सवाल यह है कि महिला आखिर अपने पति के ऊपर क्यों इतना आग बबूला हुई थी?

