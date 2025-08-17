UP Gold and Silver Price Today: यूपी में गोल्ड-सिल्वर की कीमत में उतार-चढ़ाव जारी, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

UP Gold and Silver Latest rates: सर्राफा बाजार से सोना चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। 15 अगस्त को यूपी के लखनऊ, वाराणसी और मेरठ के सर्राफा मंडी में सोने की चमक फीकी पड़ी...

UP Gold and Silver Latest rates: सर्राफा बाजार से सोना चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। 15 अगस्त को यूपी के लखनऊ, वाराणसी और मेरठ के सर्राफा मंडी में सोने की चमक फीकी पड़ी। राजधानी लखनऊ में सोना 130 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया। वहीं, जन्माष्टमी के दिन 16 अगस्त को बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमत में कमी आई है। हालांकि चांदी की कीमत में इतनी कमी नहीं आई और उतार-चढ़ाव होता रहा।

चेक करें गोल्ड के लेटेस्ट रेट

बता दें कि 14 अगस्त को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹98,440 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं, 22 कैरेट सोना आज ₹93,750 है। आज सोने की कीमत गिर गई है। ये कीमतें यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत अन्य शहरों में है।

सिल्वर के लेटेस्ट रेट

जानकारी के मुताबिक, चांदी की कीमत आज ₹1,27,000 प्रति किलोग्राम है। कल भी 1,27,000 प्रति किलोग्राम था। आज चांदी के दाम स्थिर हैं। इसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं आया।

आने वाले दिनों में बढ़ सकते है दाम

सोने चांदी की ये कीमते अलग-अलग शहरों में अलग हो सकती है। जानकारों के अनुसार, आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमते कम हो सकती है और इसके बाद बढ़ भी सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना के भाव फिर एक लाख के रुपये के पार हो सकता है।