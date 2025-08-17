'अब ये समाजवादी पार्टी नहीं, माफिया समर्थक पार्टी है!' - सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का विस्फोटक बयान

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की निष्कासित विधायक पूजा पाल इन दिनों सियासी चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की थी, जिसके बाद सपा ने उन्हें पार्टी से...

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की निष्कासित विधायक पूजा पाल इन दिनों सियासी चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की थी, जिसके बाद सपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब इस पूरे मामले पर पूजा पाल ने खुलकर अपनी बात रखी है।

क्या कहा पूजा पाल ने?

पूजा पाल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सच और न्याय की बात की है। जिसने मुझे और मेरे पति को न्याय दिलाया, उसकी तारीफ करना क्या गलत है? उनका इशारा साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था, जिनकी सरकार में उनके पति की हत्या से जुड़े माफियाओं पर कार्रवाई हुई थी।

अखिलेश यादव पर सीधा निशाना

पूजा पाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब 2012 में मैं सपा में आई थी, तब यह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी थी। अब ऐसा लगता है कि अखिलेश खुद माफियाओं के साथ खड़े हैं। ये अब नेताजी (मुलायम सिंह यादव) की पुरानी पार्टी बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिसने मेरे पति के हत्यारों का सफाया किया, उसकी तारीफ करने पर ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, जो उन्हें गलत लगा।

राज्यसभा चुनाव पर क्या कहा?

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने को लेकर पूजा पाल ने कहा कि मैंने उसी को वोट दिया जिसने मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाया। इससे पहले भी कई बार चुनाव हुए लेकिन मैंने कभी पार्टी लाइन नहीं तोड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि वोटिंग के बाद से अभी तक अखिलेश यादव से कोई बातचीत नहीं हुई है।

विकास के लिए योगी से मुलाकात

पूजा पाल ने स्वीकार किया कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उनका कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ विकास कार्यों को लेकर थी, इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था।

'सुश्री' वाले पत्र पर उठे विवाद पर सफाई

निष्कासन के पत्र में उनके नाम के आगे 'सुश्री' लगाए जाने पर उठे विवाद पर पूजा पाल ने कहा मैंने ध्यान से नहीं देखा, हो सकता है ये गलती से हुआ हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

आगे की राजनीति का क्या प्लान?

पूजा पाल ने फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने समाज और जनता के बीच जाऊंगी। आगे का रास्ता समाज के लोग ही तय करेंगे।