बेशर्म बेटी ने हदें की पार! जवान होते ही पापा से रचाई शादी, पढ़ें वायरल वीडियो पर यूज़र्स के रिएक्शन

यूपी डेस्क: सोशल मीडिया मीडिया के इस दौरा में कुछ ऐसे भी वीडियो हमें देखने को मिल जाते हैं जिसे देखकर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ वीडियो को लेकर समाज में बहस छिड़ जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने सामाजिक रिश्ते को तार-तार कर दिया है। वायरल वीडियो में एक युवती अपने पिता से शादी करने की बात कर रही है, वीडियो यह बात भी कह रही है कि उसने अपने पिता से प्रेम प्रसंग की वजह से शादी की है। वीडियो में युवती को साड़ी, मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ देखा गया है, जबकि वह अपने बगल में खड़े एक अधेड़ व्यक्ति को अपना पिता बता रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस वायरल वीडियो को फेंक बता रहे हैं तो कुछ लिख रहे हैं कि नैतिकता, सामाजिक मानदंडों और धार्मिक मूल्यों को तार- तार कर दिया है। हालांकि पंजाब केसरी यूपी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।



वायरल वीडियो ने बटोरे लाखों व्यूज

इस वायरल वीडियो ने पर लाखों व्यूज बटोरे है, वीडियो युवती कह रही है कि अब हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम खुशी से शादीशुदा है.” जब एक व्यक्ति उनसे सवाल करता है कि क्या उन्हें इस रिश्ते पर शर्मिंदगी नहीं है, तो युवती जवाब देती है, “हमने उन लोगों को जवाब दे दिया जो हमारे पीठ पीछे बातें करते थे। हालांकि, इस वीडियो की जांच करने पर कई तथ्य सामने आए हैं, जो इसे स्क्रिप्टेड बताते है।



वायरल वीडियो में सच्चाई नहीं

वीडियो में 33 सेकंड के निशान पर, एक डिस्क्लेमर दिखाई देता है, जिसमें लिखा है कि यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे एक यूट्यूब चैनल ने अपलोड किया है। यूजर्स इस वीडियो को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं एक यूजर ने लिखा, लिखा लोगा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के घटिया कंटेंट का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इस सोशल मीडिया के जमाने में कही सास दामाद के साथ भाग रही है तो कही ससुर बहू के साथ ऐसी घटनाएं आम हो हो गई है। अब सोशल मीडिया के सामने में कुछ भी हो सकता है। हालांकि इस तरह के कंटेंट से सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं।

