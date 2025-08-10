खौफनाक साजिश का पर्दाफाश: प्रेमी के चक्कर में बेवफा पत्नी ने कराई थी पति की हत्या, अब प्रेमी संग जाएगी जेल!

Edited By Ramkesh,Updated: 10 Aug, 2025 06:56 PM
बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की सहतवार थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी और कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के अतरडरिया गांव से पांच अगस्त से लापता अनिल चौहान (35) का शव छह अगस्त की सुबह चकनी पुल के नीचे मिला था।
गर्दन पर मिले थे चोट के निशान
उन्होंने बताया कि शव की गर्दन पर चोट के निशान थे। इस मामले में अनिल की मां की तहरीर पर उसकी पत्नी अनिता देवी और अनिता के प्रेमी दिलीप चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार
सिंह ने बताया कि पुलिस ने रविवार को अनिता देवी और दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बताया पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई थी उसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।