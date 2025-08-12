Main Menu

लखनऊ में मिलावटी पेट्रोल डीजल बेचने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, एथेनॉल-सॉल्वेंट मिलाकर अंतरराज्यीय स्तर पर करते थे सप्लाई

उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने मंगलवार को लखनऊ में मिलावटी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने मंगलवार को लखनऊ में मिलावटी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली कि पेट्रोल/डीजल में अवैध रूप से एथेनाल, साल्वेंट केमिकल मिलाकर सप्लाई करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य लखनऊ में किसान पथ से सीतापुर की तरफ जाने वाले हाईवे पर लोधामऊ गाँव के किनारे बाग में पेट्रोल / डीजल के टैंकरों से पेट्रोल चोरी करके उसमें साल्वेन्ट केमिकल मिलाकर मिलावटी पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करते है। एसटीएफ की टीम, आबकारी विभाग के साथ पहुंची और टैंकरों और कंटेनरों की जांच की। इनमें मिक्स साल्वेंट के साथ ज्वलनशील ईंधन मिला। नमूने की जांच में एथेनॉल-साल्वेंट की पुष्टि हुई।
पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उनका संगठित गिरोह लखनऊ और आसपास के जिलों में मिलावटी पेट्रोल-डीजल 75-80 रुपए प्रति लीटर में बेचता है। केमिकल 30 रुपए प्रति लीटर के भाव से मंगाया जाता है। पेट्रोल-डीजल कंपनियों के टैंकरों से ईंधन निकालकर उसमें बराबर मात्रा में साल्वेंट मिला दिया जाता है ताकि मात्रा में कमी न दिखे। गिरोह का सरगना रिंकू पहले भी जुलाई 2024 में इसी अपराध में सैरपुर थाने से जेल जा चुका है।

मिलावटी ईंधन से वाहनों के इंजन समय से पहले खराब हो जाते हैं। एसटीएफ फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैरपुर लखनऊ निवासी रामू यादव पुत्र सुंदर लाल, मड़ियांव निवासी सुखबीर कुमार पुत्र बृजमोहन सिंह, लखीमपुर निवासी सुजीत कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद (टैंकर ड्राइवर), मड़ियांव निवासी रिंकू सिंह पुत्र राजू यादव और बाराबंकी निवासी मोहम्मद दीनू पुत्र जान मोहम्मद के रूप में ही है।

