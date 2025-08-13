CCTV फुटेज में भागती दिखी मूक‑बधिर युवती, 24 घंटे में लिया गया एक्शन – मुठभेड़ में दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर जिले में मूक-बधिर व मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी 2 लोगों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मामला कोतवाली देहात...

Balrampur News: बलरामपुर जिले में मूक-बधिर व मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी 2 लोगों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है जिसके संबंध में पीड़िता के भाई की शिकायत पर बीते सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया था।

CCTV फुटेज से संदिग्धों की पहचान करने में मिली मदद

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जब महिला मामा के घर से अपने घर लौट रही थी तभी बीच रास्ते में कुछ लोगों ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और एक सुनसान जगह ले जाकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई। कुमार ने कहा कि महिला जिस रास्ते से गई थी, उसकी गहन जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिली।

मूक-बधिर से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।