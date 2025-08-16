'मुमताज ने किया पत्नी को अगवा... बोला-धर्म परिवर्तन कर करेगा निकाह', पति ने दर्ज कराई शिकायत

Mathura News: यूपी के मथुरा से अपहरण, धर्म परिवर्तन और फिर निकाह का मामला सामने आया है। एक दूसरे समुदाय के युवक ने एक महिला को अगवा कर लिया। आरोपी उसका अपहरण कर अपने साथ...

Mathura News: यूपी के मथुरा से अपहरण, धर्म परिवर्तन और फिर निकाह का मामला सामने आया है। एक दूसरे समुदाय के युवक ने एक महिला को अगवा कर लिया। आरोपी उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने महिला के पति को फोन कर धमकी देने लगा कि वो उसकी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उससे निकाह करेगा। पीड़ित पति ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

फोन कर दी धमकी

जानकारी के मुताबिक, थाना मांट के एक गांव के रहने वाले युवक ने दूसरे समुदाय के युवक मुमताज पर पत्नी का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि मुमताज उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने 12 अगस्त को फोन कर धमकी दी कि उसकी पत्नी का वह धर्म परिवर्तन करेगा। इसके बाद उसके साथ शादी करेगा।

शिकायत करने पर पत्नी को करेगा हलाल

पीड़ित ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने धमकी दी है कि यदि उसकी शिकायत पुलिस से की तो तो पत्नी को हलाल करेगा। इतना ही नहीं उसने पत्नी के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर बेचने की भी धमकी दी। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।