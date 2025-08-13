मोहब्बत के नाम पर मासूम बेटे की निर्मम हत्या, बेरहम मां ने मुस्लिम प्रेमी संग मिलकर रचा खौफनाक खून का खेल!

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां एक मां ने अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 10 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि बच्चा उनकी नाजायज...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां एक मां ने अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 10 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि बच्चा उनकी नाजायज रिश्ते में 'बाधा' बन रहा था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

मंगलवार से लापता था बच्चा

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चा सूरज (10 वर्ष) बीते मंगलवार को दोपहर घर से खेलने निकला था, लेकिन देर शाम तक जब वापस नहीं लौटा, तो परिवार वाले परेशान हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो परिजनों ने रामनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

मां और प्रेमी ने मिलकर रची हत्या की साजिश

जांच के दौरान पुलिस को महिला के प्रेम संबंधों की जानकारी मिली। पुलिस ने शक के आधार पर बच्चे की मां और उसके प्रेमी फैजान को हिरासत में लिया। पूछताछ में जब सख्ती बढ़ी तो दोनों टूट गए और उन्होंने सूरज की हत्या करना कबूल कर लिया।फैजान ने पुलिस को बताया कि बच्चा उनके रिश्ते में बार-बार दखल देता था और उन्हें डर था कि कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे। इसलिए उन्होंने मिलकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाया।

सुनसान जगह ले जाकर की गई हत्या

दोनों ने बताया कि सूरज को एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहां पहले उसे बेहोश किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गला रेता गया और शव को क्षत-विक्षत कर रजवाहा (छोटी नहर) में फेंक दिया गया, ताकि उसकी पहचान ना हो सके।

घटनास्थल ले जाते समय मुठभेड़

बयान दर्ज करने के बाद पुलिस जब दोनों आरोपियों को घटनास्थल दिखाने ले जा रही थी, तब अचानक फैजान ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फैजान के पैर में गोली मारी और उसे पकड़ लिया गया। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने क्या बताया?

डीसीपी काशी जोन, गौरव बंसवाल ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि महिला और फैजान के बीच अवैध संबंध थे और सूरज इसके खिलाफ था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या, साजिश और पुलिस पर हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वारदात की पूरी टाइमलाइन:

- मंगलवार दोपहर: सूरज घर से खेलने निकला।

- मंगलवार शाम: घर नहीं लौटने पर परिजन परेशान हुए।

- मंगलवार रात: रामनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज।

- बुधवार सुबह: मां और फैजान हिरासत में लिए गए।

- बुधवार दोपहर: पूछताछ में हत्या की बात कबूल की गई।

- बुधवार शाम: घटनास्थल ले जाते समय मुठभेड़, फैजान घायल।

मोहल्ले में सदमे का माहौल

कश्मीरीगंज इलाके में इस घटना के बाद लोगों में दहशत और गुस्सा है। पड़ोसियों ने बताया कि सूरज बहुत ही होशियार और मिलनसार बच्चा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत इतनी क्रूरता से होगी — वो भी अपनी ही मां के हाथों।

पुलिस की अगली कार्रवाई

दोनों आरोपियों पर हत्या, साजिश और हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज। फैजान के ठीक होने पर जेल भेजा जाएगा। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश पहले से तैयार की गई थी।