परिवार बोला नहीं, इश्क बोला हां — थाने से सीधा मंडप तक पहुंचा प्यार, पुलिस ने मंदिर में करवा दी शादी

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के रक्सा थाने में बीते बुधवार को एक ऐसा मामला सामने आया, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। एक प्रेमी जोड़ा परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए थाने पहुंच गया। पुलिस ने न केवल उनकी बात सुनी, बल्कि दोनों परिवारों को समझाकर मंदिर में शादी भी करवा दी।

7 साल से चल रहा था प्रेम संबंध

मामला रक्सा थाना क्षेत्र का है। जहां 20 साल की मिथिलेश रैकवार और लहचूरा गांव निवासी संजय रैकवार पिछले 7-8 सालों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। संजय लंबे समय से अपने मामा कैलाश के घर रह रहा था, जो मिथिलेश के घर के सामने है। पास-पास रहने की वजह से दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर वह गहरे प्यार में बदल गई। समय के साथ दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने का वादा किया।

परिवार ने किया विरोध, प्रेमी युगल पहुंचा थाने

जब यह रिश्ता मिथिलेश के परिवार को पता चला तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। परिजनों ने मिथिलेश को डांटा और संजय से मिलना-जुलना बंद करने को कहा। लेकिन दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे। आखिरकार बुधवार को मिथिलेश और संजय बाइक से रक्सा थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई।

पुलिस ने समझदारी दिखाई, परिवार को बुलाकर कराई शादी

थाने में पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और जब यह स्पष्ट हुआ कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो पुलिस ने तुरंत दोनों के परिवारों को थाने बुलाया। पुलिस ने शांतिपूर्वक दोनों पक्षों से बातचीत की और उन्हें समझाया। काफी प्रयासों के बाद दोनों परिवारों की सहमति बन गई। इसके बाद पुलिस प्रेमी युगल को पास ही स्थित करौंदी माता मंदिर लेकर गई और वहां पूरे रीति-रिवाज के साथ दोनों की शादी करवा दी। शादी में जयमाला और सात फेरे की रस्में भी पूरी की गईं।

शादी के बाद प्रेमी युगल ने जताया खुशी का इजहार

शादी के बाद मिथिलेश ने कहा, "आज मेरा सपना पूरा हो गया। पुलिस ने हमारी मदद की और हमें खुशी से शादी करने का मौका दिया।" वहीं संजय ने भी राहत जताते हुए कहा, "हम सालों से एक-दूसरे से प्यार करते हैं। परिवार राजी नहीं था, तो हम थाने आए। शुक्र है, पुलिस ने हमारी बात समझी और हमें साथ जीने का हक दिया।"

लोगों में चर्चा, पुलिस की सराहना

इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। लोग पुलिस की भूमिका की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने ना सिर्फ प्रेमी युगल की बात सुनी, बल्कि समझदारी से मामला सुलझाकर एक नया रास्ता दिखाया।