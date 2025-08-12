Main Menu

मां का गुस्सा बना बेटे की जान का दुश्मन: पति से बहस के बाद 2 मंजिला मकान से नीचे फेंक कर की मासूम की जिंदगी खत्म

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Aug, 2025 12:13 PM

after an argument with her husband the mother threw her child off the roof

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक मां ने पति से झगड़े के दौरान गुस्से में आकर अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को 2 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। इस...

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक मां ने पति से झगड़े के दौरान गुस्से में आकर अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को 2 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग स्तब्ध रह गए।

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के मजीदपुरा मोहल्ले की है। जहां रहने वाले वसीम की शादी लगभग 5 साल पहले बिहार की रहने वाली शबाना से हुई थी। शादी के बाद दोनों को 2 बच्चे हुए। वसीम का आरोप है कि उसकी पत्नी शबाना आए दिन घर में किसी ना किसी बात पर झगड़ा करती थी। सोमवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी झगड़े के दौरान शबाना ने गुस्से में आकर अपने डेढ़ साल के बेटे अहद को गोद में उठाया और मकान की छत से नीचे फेंक दिया।

मौके पर मच गया कोहराम
बच्चे को नीचे गिरते देख घर और आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई। पड़ोसियों ने दौड़कर बच्चे को उठाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पिता वसीम नगर कोतवाली पहुंचा और पूरी जानकारी पुलिस को दी।

क्या कहना है पुलिस का?
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला शबाना को हिरासत में ले लिया। इस मामले में नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि एक महिला ने अपने बच्चे को छत से फेंक दिया है।हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में एक अलग बात भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों के अनुसार, बच्चा अपने बड़े भाई के साथ छत पर खेल रहा था और खेल-खेल में नीचे गिर गया। इसके बाद मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की जांच जारी
फिलहाल पुलिस दोनों पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है—क्या यह एक दुर्घटना थी या हत्या। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

