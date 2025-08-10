Main Menu

चंदौली में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन: शादी के एक दिन बाद ही गुजरात के युवक से ठगे 2 लाख; महिला आरोपी मुनिया भी गिरफ्तार

10 Aug, 2025

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सैयदराजा पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। गिरफ्तार महिलाएं माया कुमारी और मुन्नी उर्फ मुनिया बिहार के भभुआ जिले की रहने वाली हैं। इन पर शादी के नाम पर...

चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सैयदराजा पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। गिरफ्तार महिलाएं माया कुमारी और मुन्नी उर्फ मुनिया बिहार के भभुआ जिले की रहने वाली हैं। इन पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपये ऐंठने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, 15 जून 2025 को गुजरात के धानेरा थाना क्षेत्र निवासी मगा भाई नामक व्यक्ति ने सैयदराजा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि कुछ लोगों ने उसकी शादी बिहार निवासी माया कुमारी से कराने का झांसा दिया था। 11 जून को माया कुमारी सैयदराजा पहुंची, साथ में दो व्यक्ति भी थे, जिनमें से एक ने खुद को उसका भाई लालू यादव बताया।

शादी के तुरंत बाद की ठगी
उसी दिन सैयदराजा के रामलीला मैदान के पास स्थित एक मंदिर में मगा भाई की शादी माया कुमारी से करवाई गई। शादी से पहले आरोपी पक्ष ने मगा भाई से 2 लाख रुपये नकद ले लिए थे। अगले दिन जब मगा भाई अपनी दुल्हन को लेकर गुजरात रवाना हुआ, तो रास्ते में हाइवे पर लालू यादव, प्रदीप और दो अन्य ने उनकी गाड़ी रुकवाई और माया को लेकर फरार हो गए। माया खुद भी हँसते हुए कार से उतरकर चली गई, जिससे मगा भाई को धोखाधड़ी का एहसास हुआ।

गिरफ्तारी और बरामदगी
शिकायत के आधार पर सैयदराजा पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और लुटेरी दुल्हन गैंग की तलाश शुरू की। 9 अगस्त को रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के नीचे से पुलिस ने माया कुमारी और मुनिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के पास से 6500 रुपये नकद बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूछताछ के आधार पर जल्द ही और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।

