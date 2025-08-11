चोरी के शक में बुर्का पहने किन्नर की पिटाई, पुलिस मौके पर पहुंची फिर बची जान

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रविवार रात एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नौखेल में बुर्का पहनकर घूम रहे एक शख्स को स्थानीय लोगों ने संदिग्ध मानकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।

संदिग्ध हरकत पर फूटा गुस्सा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मोहल्ले में बुर्का पहने एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं। लोगों को शक हुआ कि वह चोरी की नीयत से इलाके में आया है। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।

बुर्का उतरते ही हुआ खुलासा

भीड़ ने जब उसका बुर्का उतरवाया तो सामने आया कि वह एक किन्नर है। इस खुलासे के बाद भीड़ और भड़क गई। किन्नर लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ के बीच से किन्नर को बचाकर थाने ले जाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि किन्नर बुर्का पहनकर मोहल्ले में क्यों घूम रहा था।