  79th Independence Day: भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, सोनौली बॉर्डर पर बिना जांच के नहीं मिल रहा प्रवेश

79th Independence Day: भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, सोनौली बॉर्डर पर बिना जांच के नहीं मिल रहा प्रवेश

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Aug, 2025 04:18 PM

Maharajganj News, (मार्तण्ड गुप्ता): स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश में किसी तरह की आतंकी गतिविधियां ना हो इसके लिए पूरे नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा पर लगे एसएसबी और पुलिस के जवानों द्वारा नेपाल से हर आने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है।
रेलवे स्टेशन, होटलों और बसों की सघन तलाशी
बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह की आतंकी घटनाओं को देखते हुए बॉर्डर की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रेलवे स्टेशन, होटलों और बसों की सघन तलाशी ली जा रही। वहीं सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है। सोनौली सीमा को भारत नेपाल की सबसे संवेदनशील सीमा मानी जाती है। इसलिए सीमा पर सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है और नेपाल से आने वाले एक-एक लोगों की एसएसबी जवानों द्वारा तलाशी लेने के बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है।
सुरक्षा में लगे अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त को लेकर ये विशेष अभियान एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से पूरे नो मेंस लैंड पे,गेस्ट हाउस और रोडवेज पर डॉग स्क्वायड के साथ किया जा रहा है और ये चेकिंग स्वतंत्रता दिवस तक चलता रहेगा।

