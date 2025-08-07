अंधविश्वास ने दहला दिया दिल, कब्र से निकाली बच्ची की लाश, तंत्र क्रिया के चक्कर में परिवार के 4 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। जहां एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन उसके शव के साथ ऐसा हुआ कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बताया जाता है...

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। जहां एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन उसके शव के साथ ऐसा हुआ कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बताया जाता है कि बच्ची का शव 18 जुलाई को दफनाया गया था। परिजनों ने उसे कब्रिस्तान में दफना दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद 21 जुलाई को उसकी कब्र खाली मिली और शव गायब था। इस खबर से गांव में सनसनी फैल गई।

तलाश के बाद शव मिला कब्र से बाहर, तंत्र-मंत्र के निशान

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। करीब 16 दिन की पड़ताल के बाद पुलिस को बच्ची का शव कब्र से लगभग 100 मीटर दूर, सुनसान टावर के पास झाड़ियों में मिला। शव के पास एक बुर्का और साड़ी पड़ी थी, जिससे पुलिस को पता चला कि शव को कब्र से निकालकर तंत्र-मंत्र की गई है।

मां समेत 4 गिरफ्तार, तंत्र क्रिया के आरोप में कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में बच्ची की मां जुबैदा खातून, उसकी बहन सुबैदा, साथ ही सुगनु खान और तबारक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, ये सभी मिलकर रात में बच्ची का शव कब्र से निकाले और तंत्र क्रिया करने की कोशिश की। डर के कारण बाद में शव को झाड़ियों में छोड़कर भाग गए। यह मामला अंधविश्वास का एक उदाहरण है, जहां एक मां अपनी खोई हुई बेटी को जिंदा करने के लिए कानून की हदें पार कर गई। सीओ राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी। अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।