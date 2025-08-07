Main Menu

पत्नी पर शक था...पीछा किया और होटल में बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, फिर जो हुआ...पुलिस को भी आना पड़ा

Edited By Imran,Updated: 07 Aug, 2025 06:56 PM

husband caught his wife with her lover in a hotel

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक पति को अपनी पत्नी पर शक था कि वह अपने प्रेमी के साथ छिप-छिपकर मिल रही है। गुरूवार को रोज की तरह वह अपनी पत्नी पर नजर रखा और एक होटल में प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला पुलिस के पास गया और पति ने अपने साथ...

चंदौली:  उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक पति को अपनी पत्नी पर शक था कि वह अपने प्रेमी के साथ छिप-छिपकर मिल रही है। गुरूवार को रोज की तरह वह अपनी पत्नी पर नजर रखा और एक होटल में प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला पुलिस के पास गया और पति ने अपने साथ रखने से मना कर दिया।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक बिजली अधिकारी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है। पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ने के लिए पति ने नजर रखना शुरू कर दिया। गुरुवार को उसने पत्नी को एक लड़के के साथ होटल में जाते हुए देख लिया। इसके बाद पति पुलिस को लेकर होटल पहुंच गया। पुलिस महिला और उसके बॉयफ्रेंड को थाने ले आई। यहां मायके और ससुराल पक्ष के लोग जुटे। दोनों पक्षों के बीच घंटों पंचायत चली। पति ने पत्नी को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच तलाक लेकर अलग होने का फैसला हुआ।

पूछताछ करने के बाद पता चला कि पत्नी के साथ पकड़ा गया युवक उसका पुराना जानने वाला है। मामले को संज्ञान में लेते हुए थाने में ही महिला के मायके और ससुराल पक्ष को बुला लिया था। जहां सुलह-समझौते का प्रयास हुआ, लेकिन पति ने साफ इनकार कर दिया। पति-पत्नी ने सहमति से तलाक लेने का फैसला लिया।

 

 

