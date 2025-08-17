वाह रे यूपी पुलिस! ! तमंचा रखने के जुर्म में गया था जेल, अब इंस्पेक्टर-सिपाही को कर रहा स्म्मानित...पुलिस वाले ले रहे सेल्फी

यूपी के बाराबंकी जिले में पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है, दरअसल, जिस अपराधी को पुलिस ने जेल भेजा था बारांबकी में उसी क्रिमीनल के साथ सेल्फी ले रहे थे। अवैध असलहे के आरोप में जेल भेजे गए शख्स से थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर सहित पुलिस टीम मोमेंटो...

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी जिले में पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है, दरअसल, जिस अपराधी को पुलिस ने जेल भेजा था बारांबकी में उसी क्रिमीनल के साथ सेल्फी ले रहे थे। अवैध असलहे के आरोप में जेल भेजे गए शख्स से थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर सहित पुलिस टीम मोमेंटो लेकर सम्मान लेती नजर आ रही है। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने पर हड़कंप मच गया। फजीहत के बाद कुर्सी थाने के इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने गलती स्वीकार की है। फिलहाल आरोपी पुलिस को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया।



खबरों के मुताबिक जिले में पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस व्यक्ति से सम्मान ले रहे थे जो पहले अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल जा चुका था। दरअसल कुर्सी थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद निजाम को कुर्सी थाने में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इस घटना की फोटो सोशल मीडिया पर डालते ही बवाल मच गया, जिसके बाद यूजर्स के द्वारा तंज कसा जाने लगा।



भारी फजीहत के बाद मानी गलती

सोशल मीडिया पर भारी फजीहत होने के बाद थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि युवक हर साल थाने पर कार्यक्रम करने आता था। इस बार पहचान करने में गलती हो गई। पता नहीं था कि ये अवैध असलहों के साथ पकड़ा गया और जेल जा चुका आरोपी है। उन्होंने कहा कि उससे मोमेंटो लेना हमारी बड़ी भूल थी।