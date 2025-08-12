बस्ती में खौफनाक वारदात: शादी के 10 दिन बाद सिपाही ने पत्नी को मार डाला, फिर खुद ही पुलिस को दी हत्या की खबर

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। जहां एक सिपाही ने अपनी नई शादीशुदा पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल गेट चौकी के पास की है। आरोपी सिपाही, गामा निषाद ने अपने आप को...

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। जहां एक सिपाही ने अपनी नई शादीशुदा पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल गेट चौकी के पास की है। आरोपी सिपाही, गामा निषाद ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

शादी के 10 दिन बाद ही रिश्तों में खटास

मिली जानकारी के मुताबिक, गामा निषाद पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। उसने अपनी प्रेमिका से 2 अगस्त 2025 को शादी की थी। दोनों की शादी को अभी केवल 10 दिन ही हुए थे। शादी के बाद से ही दोनों के बीच किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि गामा को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया था।

कहासुनी के बाद चाकू से हमला

बताया जा रहा है कि मौत की रात, 11 अगस्त की देर रात जेल गेट के पास उनके किराए के मकान में दोनों फिर से लड़ रहे थे। इसी दौरान गामा ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद गामा ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद वह पुलिस के पास पहुंचा और घटना की जानकारी दी।

पुलिस जांच में अवैध संबंधों का शक

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। साथ ही, गामा को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू को भी बरामद किया है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या का कारण पति-पत्नी के बीच अवैध संबंधों का शक और घर में चल रहे पारिवारिक विवाद थे। पुलिस आगे की जांच कर रही है।