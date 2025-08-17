मंदिर में जूता पहनकर पहुंचे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, वायरल हो रही तस्वीर

Aligarh News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जो विवाद का कारण बन गया। ये तस्वीर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की थी...

Aligarh News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जो विवाद का कारण बन गया। ये तस्वीर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की थी। दरअसल, 16 अगस्त दोपहर सुरक्षा इंतजाम देखने पहुंचे सीओ-एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मी श्री वार्ष्णेय मंदिर में जूते लेकर चले गए। जिसका फोटो वायरल हो गया।

सुरक्षा के इंतजाम देखने पहुंचे थे पुलिस अधिकारी

जानकारी के मुताबिक, श्री वार्ष्णेय मंदिर में 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। दोपहर के समय सीओ द्वितीय कमलेश कुमार, एसएचओ गांधीपार्क राजवीर सिंह परमार पुलिसकर्मियों संग मंदिर के सुरक्षा इंतजाम देखने पहुंचे। उस समय मंदिर कमेटी के प्रबंधक राधेश्याम व अन्य पदाधिकारी भी उनके साथ थे। उन्होंने मंदिर के भूतल वाले हिस्से में हॉल के आसपास बैरिकेड लगवाने के निर्देश दिए और इसके बाद बाहर आ गए। लेकिन, इस समय उन्होंने जूते पहने हुए थे।

फोटो हुआ वायरल

अधिकारी और कर्मचारियों का मंदिर परिसर में जूते पहनकर घूमते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल होने के बाद जब बात अधिकारियों तक पहुंची तो आनन-फानन फोटो हटा दिया गया। फिर से सीओ मंदिर पहुंचे और मंदिर में सफाई करवाई।