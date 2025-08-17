श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर लखनऊ पुलिस रिजर्व लाइन पहुंचे CM योगी, कहा- ‘पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति व सौहार्द स्थापित करने की अपील की। उन्होंने पुलिस को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है,...

Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति व सौहार्द स्थापित करने की अपील की। उन्होंने पुलिस को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।



मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते यह बात कही। उन्होंने कहा कि 5,000 वर्ष पूर्व मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह पुलिस कर्मियों और आम लोगों के लिए राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति प्रेरणा का स्रोत है।



उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” को राष्ट्रीय कर्तव्यों का आधार बताते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल करके हर व्यक्ति को निष्काम कर्म की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने पुलिस से इस उपदेश का जीवन में अनुसरण करने की अपील की, ताकि वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके।



