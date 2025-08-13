युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: यूपी पुलिस में 4543 पदों पर सीधी भर्ती, जल्द करें आवेदन

Lucknow News: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर PAC और महिला PAC वाहिनियों के लिए कुल 4543 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त 2025 से ऑनलाइन...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर PAC और महिला PAC वाहिनियों के लिए कुल 4543 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2025 है। फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 11 सितंबर है, जबकि फीस एडजस्टमेंट 13 सितंबर तक की जा सकेगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

- सब-इंस्पेक्टर (SI): 4242 पद

- प्लाटून कमांडर PAC: 135 पद

- प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल): 60 पद

- महिला PAC वाहिनियों (बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर): 106 महिला पद

आयु सीमा और छूट

शासन के आदेश के अनुसार, इस भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी बातें

- आवेदन से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है, जो 31 जुलाई से शुरू हो चुका है।

- आवेदन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की PHOTO, FINGERPRINT और IRIS स्कैन के साथ आधार आधारित e-KYC होगी।

- आवेदन पत्र में हाल की पासपोर्ट साइज फोटो लगाना जरूरी है।

चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए तीन मुख्य चरण होंगे:

- लिखित परीक्षा

- अभिलेख सत्यापन

- शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)

महत्वपूर्ण निर्देश

शारीरिक परीक्षण के दौरान स्टेरॉयड, नशीले पदार्थ या अन्य उत्तेजक चीजों के सेवन पर सख्त प्रतिबंध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करता पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जा सकते हैं।