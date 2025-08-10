Main Menu

मां मरने के लिए गई ...बेटा पीछे-पीछे बचाने गया फिर हुआ बड़ा हादसा... घर पर आई मां बेटे की मरने की खबर

Edited By Ramkesh,Updated: 10 Aug, 2025 05:56 PM

हाथरस: जिले के हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव बस्तोई के निकट एक महिला और उसके बेटे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) ललित कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के इनायतपुर निवासी दुर्गपाल की पत्नी ओमवती देवी (55) पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार थीं और शनिवार रात वह अचानक घर से निकल गईं, जिन्हें पकड़ने के लिए उनका बेटा अनिल (32) उनके पीछे गया।

उन्होंने बताया कि वह रति का नगला रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और ट्रैक पर ट्रेन को आता देख बेटे अनिल ने मां को बचाने की कोशिश की लेकिन दोनों ही ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई।

कुमार ने बताया कि शनिवार देर रात तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और दोनों के शव रेलवे ट्रैक के नजदीक पड़े मिले। एसएचओ ने बताया कि रविवार सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें इस घटना की सूचना मिली। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई। 

