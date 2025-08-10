Main Menu

  • Fatehpur News: दोस्तों के साथ शराब पीने गए युवक की निर्मम हत्या, सिर में गहरे चोट के निशान...मची-चीख पुकार

Edited By Mamta Yadav,Updated: 10 Aug, 2025 02:58 PM

Fatehpur News, (मोहम्मद यूसुफ़): उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बार फिर हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक का हत्या युक्त शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।
सिर में गहरे चोट के निशान पाए गए
बता दें कि यह पूरा मामला फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के बैरहना गांव का है। बताया जा रहा है कि भवनी का पुरवा मजरे रसूलपुर भड़रा के रहने वाले 25 वर्षीय राज रैदास का शव देर रात बैरहना गांव और भवनी का पुरवा के बीच मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सिर में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की पुष्टि होती है। शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर घोष थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
स्थानीय ग्रामीण या पुलिस अधिकारी का बयान
"रात में यह युवक दोस्तों के साथ था, सुबह गांव के बाहर उसका शव मिला। सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं, पुलिस जांच कर रही है।" पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल, हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की तलाश में पुलिस की छानबीन जारी है।

