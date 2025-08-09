Main Menu

  • रक्षाबंधन के दिन दुखद हादसा: पेड़ गिरने से पिता-पुत्र की मौत, दो अन्य घायल

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Aug, 2025 07:58 PM

tragic accident on rakshabandhan day father son died two others injured due to

रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर जहां हर तरफ खुशियां बिखरी थीं, वहीं देवरिया जनपद में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। लार थाना क्षेत्र के पिपरा चौराहे के समीप एक परिवार पर उस समय कहर टूट पड़ा, जब ससुराल जा रहे संतोष चौहान और उनके 5 वर्षीय...

देवरिया: रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर जहां हर तरफ खुशियां बिखरी थीं, वहीं देवरिया जनपद में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। लार थाना क्षेत्र के पिपरा चौराहे के समीप एक परिवार पर उस समय कहर टूट पड़ा, जब ससुराल जा रहे संतोष चौहान और उनके 5 वर्षीय मासूम बेटे शिवा पर अचानक एक पेड़ गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष की पत्नी और दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

अचानक  पेड़ गिरने से हुआ था हादसा 
बताया जा रहा है कि मदनपुर थाना क्षेत्र के भिटहा गांव निवासी संतोष चौहान अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए लार थाना क्षेत्र के राउत पार अपने ससुराल जा रहे थे। दोपहर के समय पिपरा चौराहे के पास अचानक एक भारी-भरकम पेड़ उनके ऊपर आ गिरा। इस भीषण हादसे में संतोष और उनके बेटे शिवा की मौके पर ही जान चली गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग दौड़े और स्थानीय पुलिस को सूचित किया।

पिता पुत्र को डॉटरों ने मृत किया घोषित 
पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायल पत्नी और दो बच्चों को तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। पुलिस के अनुसार मदनपुर निवासी संतोष चौहान (40) अपने पत्नी ममता देवी (32), बेटियां शिवानी (13), सोनाली (8) और बेटा शिवा (6) वर्ष के साथ मोटर साइकिल से राखी बधवाने के लिए पत्नी के भाई के घर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोपहर में जब वह पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे तभी सड़क के किनारे खड़ा पुराना जर्जर पेड़ अचानक टूट कर मोटर साइकिल पर गिर गया, जिससे वे सभी लोग पेड़ के नीचे दबे गए।

शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा 
उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने पांचो लोगों को बाहर निकाला, तथा घायलों को तुरंत उपचार के लिए लार सामुदायिक केंद्र पर लाया गया जहां डॉक्टरों ने संतोष चौहान और उनके छह वर्षीय बेटे शिवा को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि संतोष की पत्नी ममता देवी और बेटियां शिवानी और सोनाली को गंभीर स्थिति को देखते हुए देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है। इस संबंध में लार के थाना प्रभारी उमेश वाजपेयी ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पेड़ को सड़क से हटवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ।

