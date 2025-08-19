Main Menu

  • पत्नी मायके चली गई, पिता ने 2 बेटियों को यमुना में फेंका; फिर खुद भी नदी में कूदा – जालौन की खौफनाक घटना

Edited By Anil Kapoor,Updated: 19 Aug, 2025 12:51 PM

Jalaun News: उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के जगम्मनपुर के पास यमुना नदी में बीते सोमवार एक चौंकाने वाली घटना हुई। पिता ने अपनी दो छोटी बेटियों को नदी में फेंक दिया और इसके बाद खुद भी नदी में कूद गया। तीनों के बारे में फिलहाल खोज......

Jalaun News: उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के जगम्मनपुर के पास यमुना नदी में बीते सोमवार एक चौंकाने वाली घटना हुई। पिता ने अपनी दो छोटी बेटियों को नदी में फेंक दिया और इसके बाद खुद भी नदी में कूद गया। तीनों के बारे में फिलहाल खोज जारी है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, घटी घटना जगम्मनपुर जूहीखा पुल के पास यमुना नदी पर सोमवार की सुबह हुई। आरोपी व्यक्ति का नाम राज्जन निषाद है। वह गुजरात में पेंटिंग का काम करता था और कुछ महीनों पहले रामपुरा के मढ़ेपुरा गांव आया था। राज्जन ने अपनी 4 वर्षीय बेटी और 2 वर्षीय बेटी को क्रमवार रूप से नदी में फेंक दिया। सबसे बड़ी बेटी सुनैना (6 साल) वहां यह सब देख कर भाग गई। बड़ी बेटी सुनैना ने राहगीरों को पूरी बात बताई, फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

क्यों उठाया गया यह कदम
सूत्रो के मुताबिक, पत्नी शारदा कुमारी से झगड़े के कारण राज्जन ने यह कदम उठाया। पत्नी अपनी तीनों बेटियों को पति के पास छोड़कर मायके चली गई थीं। बच्चों की लालन-पालन के बारे में परेशान रहने की वजह से उसने यह घृणित कृत्य किया, ऐसा कहा गया है।

स्थानीय और प्रशासनिक जवाब
सुनैना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव दलों को बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ अम्बुज, तहसीलदार गौरव कुमार और थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर गया। गोताखोरों और स्टेमर (नाव) की मदद से यमुना नदी में डूबे बच्चों को ढूंढने का काम जारी है। महोबा से पीएसी के गोताखोर भी बुलाए गए हैं। अभी तक किसी की भी मौत का कोई शव नहीं मिला है; तीनों की खोज अभी जारी है। यही जानकारी अब तक मिल सकी है।

खुद भी नदी में कूद गया राज्जन निषाद
बड़ी बेटी सुनैना ने घटनाक्रम बताने के बाद राहगीरों से पुलिस को सूचना दी। पुलिस और राहत टीमों द्वारा डूबे लोगों की खोजबीन जारी है, नदी में फिर भी कुछ नहीं मिला है।

