  • धोखे से प्यार, फिर जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश! मना किया तो युवती से मारपीट और दी जान से मारने की धमकी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 18 Aug, 2025 09:06 AM

befriended by changing name then beat up girl for refusing change religion

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र से एक परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां प्रयागराज की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने एक युवक पर फरेब, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, मारपीट और चोरी का गंभीर आरोप लगाया है।...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र से एक परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां प्रयागराज की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने एक युवक पर फरेब, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, मारपीट और चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता कौन है?
पीड़िता मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली है और पिछले कुछ समय से लखनऊ में किराए पर रह रही है। साल 2023 में बीबीडी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन अगस्त 2024 में पिता की मौत और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसने अपना खर्च चलाने के लिए खाने-पीने की एक छोटी दुकान शुरू की।

युवक से कैसे हुई जान-पहचान?
इसी दौरान युवती की मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने खुद को 'राज' और बाराबंकी का रहने वाला बताया। दोनों में धीरे-धीरे दोस्ती हो गई और युवक ने शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया।

असली पहचान सामने आने पर बदला सब कुछ
दीपावली 2024 के समय दोनों बड़ा इमामबाड़ा घूमने गए, जहां युवती को पता चला कि युवक का असली नाम मोहम्मद फुरकान है। इसके बाद, पीड़िता के अनुसार, उसने धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया।

धमकी और ब्लैकमेलिंग के आरोप
युवती के मुताबिक, जब उसने धर्म परिवर्तन और शादी से इंकार किया, तो युवक ने मारपीट की, गला दबाया, जान से मारने की धमकी दी और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।

कमरे में घुसकर चोरी का आरोप
7 अगस्त 2025 को आरोपी जबरन उसके कमरे में घुसा और फिर धमकी दी। इसके बाद 11 अगस्त को जब युवती घर पर नहीं थी, तो आरोपी ने कमरे का ताला तोड़कर 25 हजार रुपए चोरी कर लिए।

पुलिस का बयान
डीसीपी ईस्ट जोन शशांक सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है।

