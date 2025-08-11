लव मैरिज का खौफनाक अंत, अवैध संबंधों में पागल पत्नी ने खुद ही मिटवाया सिंदूर- पुलिस के खुलासे से परिजनों के उड़े होश

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Aug, 2025 02:37 PM
शामली (पंकज मलिक ): उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रबिवार को मिले संदिग्ध शव को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया मृतक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिल कर कराई थी। मृतक असलम की पत्नी आसरीन, प्रेमी इंतजार व भाई हारून को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक असलम ने 9 वर्ष पूर्व बागपत जनपद की रहने वाली आसमीन से प्रेम विवाह किया था।
दरअसल, आपको बता दे कि यह वारदात जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के कांधला रोड की है। यहां पर स्थित एक आम के बाग में रविवार की सुबह खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान असलम निवासी कांधला केरूप में हुई थी, जो कल शाम से ही लापता था। शव मिलने के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल फैल गया। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो इस पूरे हत्या कांड का खुलासा एसपी शामली रामसेवक गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया।
प्रेमी संग मिला कर पति को रास्ते से हटाने की बनाई योजना
जांच में सामने आया कि असलम की पत्नी आसमीन पिछले छह साल से हारून नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त थी। इसी प्रेम कहानी ने हत्या का रूप ले लिया। आसमीन ने अपने प्रेम हारून और अपने भाई इंतजार के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
प्रेमी हारून के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी पत्नी
पुलिस के मुताबिक घटना के दिन हारून और इंतजार ने असलम को पहले अपने जाल में फंसाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद शव को टेंपो में डालकर कांधला रोड के एक आम के बाग में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस टेंपो को भी बरामद कर लिया है साथ ही वारदात में इस्तेमाल आला कत्ल भी जब्त कर लिया गया है। हत्या की वजह भी चौंकाने वाली है। दरअसल, पति असलम पत्नी के नाम पर कर्ज लिया करता था,जिससे आसमीन परेशान थी। साथ ही, वह अपने प्रेमी हारून के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने ही भाई और प्रेमी के साथ मिलकर यह घिनौनी साजिश रची।
पत्नी सहित सभी आरोपी गिरफ्तार
एसपी शामली के मुताबिक, हत्या में शामिल पत्नी आसमीन, प्रेमी हारून और भाई इंतजार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों से पूछताछ जारी है और कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 3 दिन पहले भी कैराना के गांव खुरगान में एक पत्नी ने अपने पति शाहनवाज की हत्या करवाई थी। वह भी अपने साले की शादी में जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या के दो मामलों ने कैराना क्षेत्र को सकते में डाल दिया है। लोग इस तरह के रिश्तों में फैल रहे अविश्वास और अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जता रहे हैं।