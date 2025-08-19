सोते-सोते मौत से हुआ सामना: सांप ने डसना चाहा, पर खुद बना शिकार — युवक ने सांप का मुंह मसल कर बचाई जान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 19 Aug, 2025 06:58 AM
Lalitpur News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां मड़ावरा थाना क्षेत्र के तिसगना गांव में एक युवक ने ऐसी बहादुरी दिखाई, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए हैं। 32 वर्षीय गोविंद नाम का युवक अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक एक काला सांप उसके बिस्तर पर गिर पड़ा और हाथों में लिपट गया।
सोते समय अचानक हुआ हमला
मिली जानकारी के अनुसार, गोविंद जब सुबह बिस्तर उठा रहा था, तभी छत या बिस्तर में छिपा एक काला सांप उसके ऊपर गिरा। सांप अचानक उसके हाथों से लिपट गया, जिससे वह डर गया। लेकिन घबराने के बावजूद गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत सांप का मुंह कसकर पकड़ लिया और करीब आधा घंटा तक उसे जकड़े रखा।
बहादुरी से बचाई अपनी जान
इस दौरान गोविंद जोर-जोर से चिल्लाकर बचाने की गुहार लगाने लगा और घबराकर नीचे गिर गया। शोर सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोविंद सांप को हाथों से दबाए बैठा है। परिवार वालों ने तुरंत उसे मड़ावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया।
डॉक्टरों ने दी राहत की खबर
डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि सांप ने गोविंद को नहीं काटा था। उसके शरीर में किसी भी प्रकार के जहर का असर नहीं मिला। इलाज के बाद गोविंद को पूरी तरह ठीक बताकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
घटना के बाद गोविंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह सांप को अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई दे रहा है। गांव वालों के बीच गोविंद की बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है।
विशेषज्ञों की चेतावनी
हालांकि, डॉक्टरों और वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में खुद से कोई कदम उठाना जानलेवा हो सकता है। अगर सांप जहरीला होता और उसने काट लिया होता, तो यह जान के लिए खतरा बन सकता था। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं में तुरंत विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचना दें, और खुद की जान जोखिम में ना डालें।