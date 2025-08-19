फिलिस्तीन का मफलर पहने AMU के पूर्व छात्र का भड़काऊ बयान – 'AMU हमारा है, यूपी सरकार का कानून नहीं चलेगा'

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में इन दिनों ट्यूशन फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच एक पूर्व छात्र तल्हा मन्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है और कहा है कि...

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में इन दिनों ट्यूशन फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच एक पूर्व छात्र तल्हा मन्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है और कहा है कि "यह यूनिवर्सिटी हमारी है... यहां उत्तर प्रदेश सरकार का कानून नहीं चलेगा।"

फीस में 36% बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र आंदोलन

AMU के छात्रों का यह प्रदर्शन इस महीने की शुरुआत से ही चल रहा है, जिसमें वे ट्यूशन फीस में 36% बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इतनी ज्यादा फीस बढ़ाकर गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाई से दूर किया जा रहा है। छात्रों का दावा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सोशल मीडिया पर कई लोग छात्रों के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और प्रशासन की आलोचना भी कर रहे हैं।

तल्हा मन्नान का विवादित बयान

इसी माहौल में हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एएमयू के पूर्व छात्र तल्हा मन्नान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह गले में फिलिस्तीन के झंडे जैसा मफलर पहनकर जोशीला भाषण देते नजर आ रहे हैं।तल्हा मन्नान ने भाषण में पुलिस और CRPF जवानों की कैंपस में मौजूदगी पर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एएमयू प्रशासन छात्रों की आवाज दबा रहा है। साथ ही, प्रॉक्टर पर भी अभद्र टिप्पणियां कीं।

'यह यूनिवर्सिटी हमारी है...'

अपने भाषण में तल्हा मन्नान ने कहा कि "यह यूनिवर्सिटी हमारी है, यहां यूपी सरकार का कानून नहीं चलेगा।" तल्हा मन्नान इससे पहले भी छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और इस बार भी वे प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने AMU पहुंचे थे।

पुलिस और प्रशासन सतर्क

इस विवादित वीडियो के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। मामले की जांच की जा रही है कि क्या भाषण किसी तरह की सांप्रदायिक या उकसाने वाली भावना को भड़काने वाला था। वहीं, पुलिस और प्रशासन ने अब यूनिवर्सिटी कैंपस में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है।