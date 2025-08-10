दिल दहला देने वाली घटना; तीन बच्चों को कमर और पैर से बांधा...फिर नहर में कूदी मां, चारों की मौत

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Aug, 2025 09:31 AM
बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से कलेजा कंपा देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर पति से तंग आकर एक पत्नी ने खौफनाक कदम उठा लिया। घटना नरैनी कोतवाली क्षेत्र की है। यहां पर पति से झगड़े के बाद एक महिला ने तीन बच्चों के साथ केन नहर में कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद चीख-पुकार मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सभी की तलाश शुरू की गई। इसके बाद नहर से चारों शव बरामद कर कब्जे में ले लिए।
बच्चों को शरीर के साथ बांधकर नहर में कूदी थी मां
बांदा जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने शिवराज ने बताया कि शनिवार को पुलिस को जानकारी मिली कि रिसौरा गांव के अखिलेश आरख की पत्नी रीना (30) अपने तीन बच्चों हिमांशु (नौ), अंशी (पांच) और प्रिंस (तीन) के साथ घर से लापता है। उन्होंने कहा कि पुलिस और परिजन खोजबीन कर ही रहे थे कि दोपहर बाद गांव से करीब एक किलोमीटर दूर केन नहर के किनारे महिला के कंगन और बच्चों के कुछ कपड़े रखे मिले। नहर में कूदने की आशंका के चलते केन नहर का पानी बंद करवाकर ग्रामीण गोताखोर और पुलिस ने जाल लगवाकर सभी की तलाश की, करीब चार बजे शाम को महिला और उसके तीनों बच्चों के शव महिला के शरीर से बंधे हुए बरामद हुए, जिन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।
पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस
एएसपी ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया कि शुक्रवार व शनिवार की रात रीना और उसके पति अखिलेश का झगड़ा हुआ था, इसके बाद करीब तीन बजे तड़के महिला अपने तीनों बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। महिला का पति और गांव वाले सुबह से ही उनकी तलाश कर रहे थे, उनके न मिलने पर दोपहर में पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस महिला के पति अखिलेश को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ कर रही है।