यूपी में थमी बारिश, लेकिन उमस बढ़ी! जानें आज कहां बरसेगा पानी और कहां झुलसाएगी उमस

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में अब मानसून धीरे-धीरे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार झमाझम बारिश अब रुक-रुक कर हो रही है। आज सोमवार (18 अगस्त) को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि कई जिलों में धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

कहां रहेगा बारिश का असर?

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की फुहारें पड़ने की संभावना है। हालांकि ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।

इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश

सोमवार को आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, बहराइच और श्रावस्ती में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, अमरोहा, संभल, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में एक-दो जगहों पर फुहारें पड़ सकती हैं।

कोई अलर्ट नहीं, लेकिन उमस रहेगी

मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल कहीं भी तेज बारिश, वज्रपात या तूफान जैसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है। लेकिन धूप और नमी की वजह से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

19 अगस्त से 22 अगस्त तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। यानी कहीं हल्की बारिश, कहीं धूप, और चिपचिपी गर्मी। इन दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन 23 अगस्त के बाद से मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि मानसून फिर से एक्टिव हो सकता है, जिससे कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।