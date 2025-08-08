CRPF जवान की पत्नी से प्यार... रिकॉर्ड किया न्यूड वीडियो, ब्लैकमेल कर ऐंठ लिया 10 लाख, ऐसे फेंका था प्रेम का जाल

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक युवक ने पहले CRPF के जवान से दोस्ती की उसके बाद निजी पलों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोप है कि युवक ने जवान की पत्नी को ब्लैकमेल करते हुए 8 से 10 लाख रूपए हड़प लिया है। अब परेशान...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक युवक ने पहले CRPF के जवान से दोस्ती की उसके बाद निजी पलों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोप है कि युवक ने जवान की पत्नी को ब्लैकमेल करते हुए 8 से 10 लाख रूपए हड़प लिया है। अब परेशान होकर पीड़िता ने थाने की पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज कराया है।



आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है, यहां पर सीआरपीएफ जवान की पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस महिला की कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हुई। यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करने लगे। आरोप है कि वीडियो कॉल के दौरान आरोपी विकास ने उसका न्यूड वीडियो रिकार्ड कर लिया और फिर ब्लैकमेल करते हुए 25 हजार रुपयों की मांग की।



बदनामी के डर से महिला ने पैसे दे दिए

समाज में महिला की बदनामी न हो इसके लिए वह पैसे देने लगी। इसके बाद वह हर रोज परेशान करने लगा. पति घर से बाहर नौकरी करता है इसलिए महिला ने उसे कुछ नहीं बताया. आरोपी की कठपुतली बनकर महिला उसकी बात मानती रही। विकास का सिलसिला यही नहीं रुका, वह और पैसे मांगता रहा. महिला समाज के डर के कारण उसे देती रही। इसके लिए उसने अपने गहने बेच लिए। यहां तक मकान भी गिरवी रख दिया।



पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की

पीड़िता ने बताई की अब तक आरोपी ने लगभग 10 लाख रूपए ले चुका है। महिला के अनुसार, इस सब से परेशान होकर कई बार उसके मन में सुसाइड करने का भी विचार आया लेकिन बच्चों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। आखिर में उसने इसकी शिकायत पुलिस से की है।