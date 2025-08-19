7000 KM दूर से ताजमहल देखने आए थे विदेशी, अचानक मची-चीख पुकार– वजह जान पुलिस के उड़े होश

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां स्पेन से आया एक विदेशी परिवार ताजमहल घूमने आया था। वे ताजमहल की खूबसूरती देखकर काफी खुश थे और पश्चिमी गेट से एंट्री कर रहे थे, तभी अचानक परिवार में चीख-पुकार......

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां स्पेन से आया एक विदेशी परिवार ताजमहल घूमने आया था। वे ताजमहल की खूबसूरती देखकर काफी खुश थे और पश्चिमी गेट से एंट्री कर रहे थे, तभी अचानक परिवार में चीख-पुकार मच गई। पूरा परिवार जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई।

क्या हुआ था अचानक?

ताजमहल देखने आए इस परिवार के साथ भारतीय मूल के 62 वर्षीय संजय मल्होत्रा भी थे, जो स्पेन में रहते हैं। जैसे ही वे ताजमहल के अंदर दाखिल हो रहे थे, अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। यह देख उनके परिवार वाले घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे।

ताज सुरक्षा पुलिस ने दिखाई तत्परता

परिवार की आवाज सुनकर वहां मौजूद ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT-1) तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने संजय मल्होत्रा को प्राथमिक उपचार दिया और फिर पास में स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र से तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भिजवाया।

समय पर मदद से टली अनहोनी

परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली और ताज सुरक्षा पुलिस का धन्यवाद किया। उनका कहना था कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो कुछ बड़ा हो सकता था। उनकी तत्परता और मदद के लिए हम दिल से आभारी हैं।

ताजमहल में रोज आते हैं हजारों पर्यटक

बता दें कि ताजमहल दुनिया के सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जहां हर दिन देश-विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसे में ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम हर समय चौकन्ना रहती है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके।