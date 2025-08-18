महोबा महिला थानाध्यक्ष की 20 हजार की घूसखोरी का सनसनीखेज ऑडियो वायरल- तुरंत लाइन हाजिर, जांच के आदेश

Mahoba News: उत्तर प्रदेश में महोबा के महिला पुलिस थाना प्रभारी को घूसखोरी के आरोप में सोमवार को कार्यमुक्त करके लाइन हाजिर कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मुख्यालय में महिला पुलिस थानाध्यक्ष प्रभा पांडेय पर आबकारी की एक...

Mahoba News: उत्तर प्रदेश में महोबा के महिला पुलिस थाना प्रभारी को घूसखोरी के आरोप में सोमवार को कार्यमुक्त करके लाइन हाजिर कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मुख्यालय में महिला पुलिस थानाध्यक्ष प्रभा पांडेय पर आबकारी की एक दुकान के संचालक से 20 हजार रुपए की घूस मांगने संबंधी एक आडियो वायरल हुआ है।

रिश्वतखोरी के आरोप में महिला थाना प्रभारी लाइन हाजिर

आरोप है कि रक्षा बंधन के त्यौहार पर शराब ठेके में उमड़ी भीड़ में व्यवस्था बिगड़ने की धमकी देते हुए उन्होंने दुकान के संचालक को फोन करके पैसे की मांग की थी। उन्होंने बताया कि आडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने प्रकरण को संज्ञान में लेकर मामले की जांच के आदेश दिए थे और थानाध्यक्ष को तलब किया था। वायरल आडियो पर थानाध्यक्ष ने कैसर मरीज के लिए दुकान संचालक से सहयोग राशि मांगने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को उनके पद से हटा कर लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस उप अधीक्षक दीपक दुबे को मामले की जांच सौपी गई है।