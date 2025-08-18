अपराधी की गाड़ी बनी मौत की सवारी! शातिर लुटेरे ने पैदल चल रहे लोगों को स्कॉर्पियो से रौंदा, तीनों की हालत गंभीर

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बीती रात एक खौफनाक हादसा हुआ। तेलीबाग स्थित वरदानी मंदिर के पास, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने 3 पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में तीन...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बीती रात एक खौफनाक हादसा हुआ। तेलीबाग स्थित वरदानी मंदिर के पास, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने 3 पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। आरोपी वाहन चालक अक्षय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कैसे हुआ हादसा?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार देर रात तेलीबाग के वरदानी मंदिर के पास, एक स्कॉर्पियो चालक ने पहले दो पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद उसने गाड़ी को बैक किया और एक और व्यक्ति को कुचल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, तीनों की हालत फिलहाल स्थिर है।

घायलों की पहचान

- आनंद प्रकाश वर्मा, पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश वर्मा, निवासी कुम्हार मंडी, तेलीबाग

- राजेश, पुत्र छोटेलाल, निवासी दुर्गा मंदिर, तेलीबाग

- वहीं हादसे में घायल तीसरे की पहचान अभी नहीं हो पाई है

आरोपी का आपराधिक इतिहास

पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर लिया है। जांच में पता चला कि गाड़ी अक्षय सिंह, निवासी हुसैनगंज, लखनऊ के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अक्षय सिंह के खिलाफ पहले से ही लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली में चोरी, लूट, डकैती और अपहरण जैसे 8 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था, लेकिन फिर से अपराध में सक्रिय हो गया था।

क्या कार्रवाई हुई?

पीजीआई थाने में इस घटना को लेकर FIR नंबर 406/2025 दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 109(1), 121(1), 121(2), 132, 281, 324(4) के तहत केस दर्ज किया है।

स्थानीय लोगों में नाराजगी

इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि अक्षय सिंह लंबे समय से क्षेत्र में डर और दहशत का माहौल बना रहा था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अब जब यह हादसा हुआ, तब जाकर गिरफ्तारी हुई है।

पुलिस का क्या कहना है?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषी को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसा जानबूझकर किया गया या नशे में गाड़ी चलाने की वजह से हुआ।