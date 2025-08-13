हाथरस में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला: घर से 2 बार भागी थी बेटी, 'बदनामी' से टूटे पिता ने दी खौफनाक मौत

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। जहां एक पिता ने अपनी बेटी की बदनामी के डर से उसकी हत्या कर दी। उसने अपनी बेटी का गला रेत दिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर शव को क्षत-विक्षत करके रजवाहा में फेंक दिया। यह...

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। जहां एक पिता ने अपनी बेटी की बदनामी के डर से उसकी हत्या कर दी। उसने अपनी बेटी का गला रेत दिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर शव को क्षत-विक्षत करके रजवाहा में फेंक दिया। यह घटना 10 अगस्त को हुई थी। आरोपी पिता अलीगढ़ से हाथरस आया था ताकि इस हत्या को अंजाम दे सके। बीते मंगलवार को पुलिस ने 48 घंटे बाद इस पूरे केस का खुलासा किया, तो सब हैरान रह गए।

क्या हुआ था?

मिली जानकारी के मुताबिक, गांव बहरदोई के पास रजवाहा में 10 अगस्त को एक युवती का शव मिला। शव बहुत ही जला हुआ और क्षत-विक्षत था। एक दिन बाद उसकी पहचान तमन्ना (19 वर्ष) के रूप में हुई। तमन्ना हसरत अली की बेटी थी और वह अधौना थाना के अकराबाद इलाके की रहने वाली थी। तमन्ना की शादी साल 2005 में फिरदोस नामक युवक से हुई थी। उनके दो बेटियां थीं, तमन्ना और निशा। तमन्ना करीब 19 साल की थी और निशा 16 साल की। अपने पिता फिरदोस की पहली पत्नी को करीब 6 साल पहले वह अपने घर से निकाल कर रख ली थी। पिता फिरदोस ने दूसरी शादी रानी नामक महिला से कर ली थी।

पिता, सौतेली मां और नाना ने रची साजिश, नशीला पदार्थ देकर की हत्या

आरोपी पिता का कहना है कि उसकी बेटी तमन्ना ने सालभर में कई बार घर से बाहर जाने की कोशिश की थी। जुलाई महीने में वह किसी लड़के के साथ चली गई थी, पर कुछ दिन बाद वापस आ गई। उसके बाद पिता और उसकी दूसरी पत्नी रानी ने तमन्ना को डांटा-पीटा। वह घर में खुश नहीं थी और छोटी बहन के पास रहने लगी थी। फिर 8 अगस्त को वह फिर घर से निकली, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी की बदनामी की समाज में बात हो रही थी। इसलिए वह परेशान था। उसने रानी के पिता रज्जो पहलवान से बात की। उन्होंने कहा कि वह सब ठीक कर देगा। फिर, आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। रात को तमन्ना को नशीला पदार्थ खिला दिया ताकि वह बेहोश हो जाए। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शव को वह रजवाहा में फेंकने ले गए। आरोपी ने बताया कि उसने लड़की का गला रेत दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। शरीर पर कई वार किए, कपड़े अस्त-व्यस्त कर दिए, ताकि लगे कि किसी गलत काम के कारण मरी है।

पुलिस ने क्या किया?

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल छुरी बरामद कर ली है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस काम में शामिल सादाबाद के कोतवाली प्रभारी योगेश कुमार और टीम को 25 हजार रुपए का इनाम भी दिया है। इस घटना का खुलासा होने के बाद सभी को राहत मिली है। पुलिस ने आरोपियों को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया है।

