  • चाकू ना चला तो दांत चला दिए... लखनऊ में हैवान पति ने पत्नी की काटी नाक, माता-पिता को भी बेरहमी से पीटा

चाकू ना चला तो दांत चला दिए... लखनऊ में हैवान पति ने पत्नी की काटी नाक, माता-पिता को भी बेरहमी से पीटा

19 Aug, 2025 11:10 AM

in lucknow a cruel husband cut off his wife s nose

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ केमड़ियाव थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में घरेलू विवाद के बीच दर्दनाक वारदात हो गई। जहां एक पति ने अपनी पत्नी से हुई बहस के दौरान उसे दबा कर रखा फिर दांतों से उनकी नाक काटकर जमीन पर फेंक दिया। घटना के वक्त...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ केमड़ियाव थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में घरेलू विवाद के बीच दर्दनाक वारदात हो गई। जहां एक पति ने अपनी पत्नी से हुई बहस के दौरान उसे दबा कर रखा फिर दांतों से उनकी नाक काटकर जमीन पर फेंक दिया। घटना के वक्त घर में हड़कंप मच गया।

कैसे हुई घटना?
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी बलराम नहीं उसका नाम अरविंद बताया गया है। उसकी पत्नी का नाम बबिता है। पहले अरविंद ने अपनी पत्नी बबिता पर डंडे से हमला किया। यह देखकर बबिता की सास-ससुर उन्हें बचाने के लिए दौड़े तो अरविंद ने उनके ऊपर भी हमला किया। इसके बाद वह किचन से चाकू लेकर आया और पत्नी पर जानलेवा वार करने की कोशिश की। मां ने चाकू छीनकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच आरोपी ने दांत से बबिता की नाक काट दी और उसे जमीन पर फेंक दिया। बबिता खून से लथपथ हो गईं। परिवार में हड़कंप मच गया।

मदद और कार्रवाई
घटना की सूचना दूसरी बहू अमिता मिश्रा और छोटे बेटे गोविंद मिश्रा ने पुलिस को दी। घायल बबिता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चुपचाप मामले की गहन जांच कर रही है।

पहले हरदोई जिले में सामने आया था ऐसा मामला
कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। वहां पत्नी के प्रेम संबंध के कारण पति नाराज हो गया और उसने प्रेमी के घर जाने के दौरान पत्नी की नाक दांतों से काट दी। यह घटना भी लोगों के बीच डरा देने वाली थी और संबंधित जिलों में बढ़ती घरेलू हिंसा के मुद्दे को उजागर करती है।

