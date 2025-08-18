मरी हुई पत्नी निकली जिंदा! प्रेमी संग थाने पहुंचकर बोली– 'मैं मां बनने वाली हूं, मगर पति से नहीं'

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया। जिस महिला को उसके पिता ने 'मृत घोषित' कर पति और ससुरालवालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, वहीं महिला...

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया। जिस महिला को उसके पिता ने 'मृत घोषित' कर पति और ससुरालवालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, वहीं महिला खुद थाने पहुंच गई – वह भी अपने प्रेमी के साथ।

क्या है पूरा मामला?

महिला का नाम आरती देवी है। उसकी शादी 6 साल पहले लोकेश कुमार से हुई थी, जो कासगंज का रहने वाला है। शादी के कुछ समय बाद लोकेश नौकरी के लिए गाजियाबाद चला गया। इसी दौरान पति-पत्नी में झगड़े होने लगे और आरती की जिंदगी में एक नया रिश्ता आ गया।

पत्नी गायब, पिता ने दर्ज कराई हत्या की रिपोर्ट

करीब एक महीने पहले आरती लापता हो गई। उसके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बेटी की हत्या कर दी गई है और शव को छिपा दिया गया। FIR में पति लोकेश और उसके 6 रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या, दहेज उत्पीड़न और शव गायब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और लोकेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

थाने में प्रेमी संग पहुंच गई 'मरी हुई' पत्नी

मामला तब पलट गया जब आरती खुद प्रेमी के साथ उझानी थाने पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि वह जिंदा है और खुद अपनी मर्जी से पति को छोड़कर चली गई थी। उसने यह भी बताया कि वह अपने प्रेमी से गर्भवती है और अब उसी के साथ रहना चाहती है।

पुलिस का बयान

उझानी थाना प्रभारी (SHO) मनोज कुमार मलिक ने बताया कि मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था। हमने प्रेमी की जानकारी जुटाई और फिर आरती थाने में सामने आ गई। उसने कहा कि ना तो वह पति के पास जाना चाहती है, ना ही अपने पिता के घर। हम अब अदालत को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस आरती के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है, क्योंकि उसकी वजह से गलत आरोपों में पति जेल गया और मौत की झूठी अफवाह फैली।

पति की सफाई

लोकेश कुमार जो अभी जेल में है उसने पुलिस को बताया कि मैंने पहले ही अपने ससुराल वालों को बताया था कि आरती का किसी और से संबंध है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब सबके सामने आ गया कि वह गर्भवती है और प्रेमी के साथ रह रही है।

पत्नी ने पति पर भी लगाया आरोप

आरती देवी ने भी अपने पति पर आरोप लगाया है कि वो गाजियाबाद में किसी और औरत के साथ रह रहा है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से फैसला लिया।