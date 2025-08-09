Main Menu

  • गंगा स्नान को गया पति तो पत्नी प्रेमी संग हुई फरार, जेवर-नकदी और मासूम बेटे को भी ले गई साथ

Edited By Mamta Yadav,Updated: 09 Aug, 2025 11:57 PM

Kanpur News: शिवराजपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गंगा स्नान को गए एक व्यक्ति की पत्नी उसका घर छोड़कर पड़ोसी युवक के साथ फरार हो गई। मामला सिर्फ भागने तक ही सीमित नहीं रहा, महिला घर से जेवरात, नकदी और पांच वर्षीय बेटे को भी अपने साथ ले गई।

पत्नी और पड़ोसी के बीच चल रहा था संबंध 
पीड़ित पति अजय सिंह, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ने बताया कि वह सावन के अंतिम सोमवार को गंगा स्नान के लिए गए थे। जब वह घर लौटे, तो कमरे का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था और पत्नी संगीता देवी के साथ बेटा भी गायब था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि पड़ोसी युवक दीपक के साथ महिला सुबह 11:30 बजे घर से निकली थी। दीपक पहले से ही संदिग्ध नजरों में था। अजय का कहना है कि उन्हें पहले से शक था कि पत्नी और पड़ोसी के बीच संबंध हैं, लेकिन इस हद तक जाने की उम्मीद नहीं थी।

अजय ने बताया कि उन्होंने संगीता को एक बार आपत्तिजनक हालत में दीपक के साथ पकड़ भी लिया था, जिसके बाद उन्होंने मकान बदल लिया था। इसके बावजूद संबंधों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पति के अनुसार, हाल ही में उन्हें जमीन अधिग्रहण के बदले 15 लाख रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने पत्नी के लिए गहने बनवाए और कुछ नकदी भी घर में रखी थी। संगीता वह सब लेकर फरार हो गई। थाना प्रभारी वरुण शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला और आरोपी युवक के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पुलिस ने पति की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है।

