45 की आंटी, 50 के अंकल और पति बना पंडित! रंगे हाथ पकड़ा, फिर पत्नी की प्रेमी से करवा दी शादी- मंदिर से मिला सर्टिफिकेट

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ शादी करवा कर विदा कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पति खुद पत्नी और प्रेमी की शादी में शामिल भी हुआ और मंदिर से शादी का प्रमाण पत्र भी दिलवाया।

25 साल पहले हुई थी शादी

यह मामला मिर्जापुर के अरविंद्र कुमार पटेल का है, जिनकी शादी 25 साल पहले चंदौली की रीना देवी से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है और एक 18 साल का बेटा है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अरविंद को अपनी पत्नी पर शक होने लगा।

किराएदार से चल रहा था अफेयर

रीना देवी का संबंध उसी के घर में किराए पर रहने वाले सियाराम यादव से था, जो घर के एक हिस्से में परचून की दुकान चलाता था। सियाराम की उम्र लगभग 50 साल है। पति को पहले से शक था, लेकिन एक दिन उसने दोनों को रंगे हाथों एक कमरे में पकड़ लिया।

रंगे हाथ पकड़ा, फिर करवा दी शादी

घटना के बाद अरविंद ने अपने परिजनों और मोहल्लेवालों को बुलाया और वहीं पर पत्नी और उसके प्रेमी की शादी कराने का फैसला किया। बाद में सब लोग मिलकर वाराणसी के राजातालाब स्थित एक महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पूरे विधि-विधान के साथ रीना और सियाराम की शादी करवा दी गई।

मंदिर से मिला शादी का प्रमाण पत्र

मंदिर प्रशासन की तरफ से दोनों को शादी का प्रमाण पत्र भी दिया गया। अब इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है क्योंकि यह मामला समाज में रिश्तों और सोच के बदलाव को भी दिखाता है।

पहले भी सामने आया है ऐसा मामला

बता दें कि ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से भी सामने आया था, जहां एक महिला ने अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ खुद शादी कर ली थी। यानी, इस तरह के रिश्तों में उलझे घटनाक्रम अब धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं।