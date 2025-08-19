श्रद्धा की आड़ में चोरी! पैसों की होती थी बारिश, मंदिर में भक्त बनकर करती थीं चोरी – दारोगा भी रह गया हैरान

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में दर्शन करने आई महिलाओं के बीच छुपकर एक महिला चोरों का गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। ये महिलाएं...

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में दर्शन करने आई महिलाओं के बीच छुपकर एक महिला चोरों का गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। ये महिलाएं पुराने और सादे कपड़े पहनकर मंदिर आती थीं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके और फिर भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र चुरा लेती थीं।

शोर मचने पर पकड़ी गई महिलाएं

घटना उस वक्त सामने आई जब एक महिला ने चोरी की कोशिश को भांप लिया और जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए कुछ महिलाओं को पकड़ लिया। इसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें इन महिलाओं की चोरी की हरकतें साफ नजर आईं।

5 महिलाएं गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की, जिसमें पकड़ी गई महिलाओं ने अपनी पहचान बताई। ये महिलाएं अलग-अलग जिलों से थीं। सुल्तानपुर से शांति देवी, पूनम और प्रीति, प्रतापगढ़ से करीना और पूजा, वाराणसी से सुनीता। पुलिस ने इनके पास से 3 सोने की चेन, दो2 मंगलसूत्र और 1000 रुपए नकद बरामद किए हैं।

मुकदमा दर्ज, अदालत में पेशी

पकड़ी गई सभी महिलाओं के खिलाफ बीते रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर और भी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने दी चेतावनी

इस घटना के बाद पुलिस ने आम जनता और खासकर महिलाओं को धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि ऐसे मौकों पर चोर गैंग सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है।