'मैं तुम्हें 5 से 10 हजार रुपए...' रेस्टोरेंट मालिक पर युवती ने लगाया शर्मनाक आरोप, केबिन में किया आपत्तिजनक काम

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक शादीशुदा महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला ने शहर के एक रेस्टोरेंट मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि वह उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी, जहां मालिक...

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक शादीशुदा महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला ने शहर के एक रेस्टोरेंट मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि वह उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी, जहां मालिक बार-बार उसे अपने केबिन में बुलाकर छेड़खानी करता था।

केबिन में बुलाकर किया अश्लील व्यवहार

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिर, महिला का कहना है कि मालिक सफाई के बहाने उसे केबिन में बुलाता था और वहां अश्लील हरकतें करता था। साथ ही वह उसे कॉल गर्ल जैसा काम करने के लिए मजबूर करता था और कहता था कि इसके बदले उसे 5 से 10 हजार रुपए देगा। जब महिला ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो मालिक ने उसे लगातार तंग करना शुरू कर दिया।

धमकियां और सैलरी नहीं मिलने से बढ़ा मानसिक दबाव

महिला ने यह भी बताया कि मालिक ने उसे धमकी दी कि वह उसे घर से उठा लेगा और जान से मार देगा। इसके अलावा, उसकी मेहनत की सैलरी भी नहीं दी गई, जिससे उसका मानसिक दबाव बढ़ गया। परेशान होकर महिला ने खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने की एफआईआर दर्ज, जांच जारी

वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पीड़िता को सुरक्षा देने का भी भरोसा दे रही है। ASP मेविस टॉक ने बताया कि आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है और महिला के आवेदन पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले को गंभीरता से देख रही है और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है।