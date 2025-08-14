Main Menu

सदन में गर्मी, पार्टी में दरार? 'हम भी बोलेंगे, दिखाकर बोलेंगे!': बीजेपी विधायकों की सदन में जोरदार भिड़ंत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 14 Aug, 2025 07:04 AM

lucknow news when two bjp mlas clashed in the up assembly

Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी के दो विधायकों के बीच बोलने की बारी को लेकर कहासुनी हो गई। हालांकि अन्य विधायकों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।

किस बात पर भिड़े बीजेपी विधायक?
घटना तब हुई जब बीजेपी विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच यह विवाद हो गया कि पहले किसे बोलना है। दोनों विधायक विधानसभा में चल रही चर्चा के दौरान अपना भाषण देने को लेकर निर्धारित समय को लेकर आपस में उलझ गए। विवाद बढ़ने से पहले ही सदन में मौजूद अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया।

सपा विधायक पल्लवी पटेल का बीजेपी पर हमला
इस घटना के बाद, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने अपने भाषण में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तब पूरा होगा जब हम केवल आर्थिक रैंकिंग नहीं, बल्कि सतत और समावेशी विकास की दिशा में काम करें। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि हम वास्तव में विकसित देश बने भी हैं या सिर्फ दिखावे की बात कर रहे हैं।

दूसरे नेताओं ने भी रखी अपनी बात
इस दौरान सदन में बीजेपी विधायक प्रदीप शुक्ला, सपा विधायक प्रभु नाथ यादव, और जियाउद्दीन रिजवी सहित कई अन्य नेताओं ने भी अपनी बात रखी।

विकसित भारत पर 24 घंटे की चर्चा जारी
विधानसभा में इस समय "विकसित भारत - विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश" विषय पर 24 घंटे की विशेष चर्चा चल रही है। यह चर्चा बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और समाचार लिखे जाने तक यह जारी थी।

सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष के भाषण की संभावना
गुरुवार को इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के भी सदन को संबोधित करने की संभावना है।

