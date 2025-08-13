Main Menu

सीतापुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर! महमूदाबाद सीट पर सपा के आमिर अरफात ने मारी बाजी; BJP प्रत्याशी 5वें नम्बर पर

उत्तर प्रदेश में सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। महमूदाबाद से सीट पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है। सपा प्रत्याशी आमिर अराफात ने जीत दर्ज की है। उनको 8906 वोट मिले हैं। 575 वोटों के अंतर से...

Sitapur News: उत्तर प्रदेश में सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। महमूदाबाद से सीट पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है। सपा प्रत्याशी आमिर अरफात ने जीत दर्ज की है। उनको 8906 वोट मिले हैं। 575 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है।
PunjabKesari
बता दें कि इस सीट पर सबसे कम 1352 वोट भाजपा प्रत्याशी संजय वर्मा को मिले और इसी के साथ वे 5वें स्थान पर चले गए। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा को 8331 वोट मिले हैं। इस सीट पर पहले निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन बाद में री-काउंटिंग में वो सपा के आमिर अराफात पीछे हो गए।
PunjabKesari
गौरतलब है कि आमिर अरफात पूर्व नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद के बेटे हैं। इनकी मौत के बाद सपा ने इनके बेटे को टिकट दिया था। मोहम्मद अहमद का 60 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। वह चौथी बार नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे।


 

