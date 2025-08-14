Main Menu

Bulandshahr News: चुनाव आयुक्तों को वोट चोर बताते हुए कांग्रेस ने मुख्य चौराहों पर लगाए होर्डिंग, लोगों में बना चर्चा का विषय

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Aug, 2025 02:59 AM

Bulandshahr News, (वरुण शर्मा): नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के खुलासे के बाद जिलों में भी कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के मुख्य चौराहों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू को वोट चोर बताते हुए होर्डिंग लगा दिए हैं। कांग्रेस द्वारा लगाए गए होर्डिंग शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग उन्हें गौर से देख रहे हैं।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान ने प्रेस नोट और वीडियो जारी कर कहा कि देश के विभिन्न चुनावों में चुनाव आयोग वोट चोरी कर लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए चुनाव आयोग इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट न देकर चुनाव आयोग ने मिलीभगत पर मुहर लगा दी है।

उन्होंने कहा कि देश के लोग तीनों वर्तमान चुनाव आयुक्तों को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रत्येक नगर में चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ जनसंवाद किए जाएंगे।

