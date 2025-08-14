मूसलाधार बारिश ने तहस-नहस किया जनजीवन, लखनऊ के कई इलाकों में भारी जलभराव; 12वीं तक के स्कूल बंद

UP News: राजधानी लखनऊ में बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तेज बारिश की वजह से लखनऊ नगर निगम की तैयारियों की कमी सामने आ गई है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को भारी...

UP News: राजधानी लखनऊ में बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तेज बारिश की वजह से लखनऊ नगर निगम की तैयारियों की कमी सामने आ गई है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर भारी जलभराव, यात्रियों को परेशानी

बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ है। यहां जलभराव इतना ज्यादा है कि यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए आवागमन करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा हजरतगंज, आलमबाग, इंदिरा नगर, और नाका हिंडोला जैसे प्रमुख इलाकों में भी पानी भरा हुआ है।

यातायात बाधित, ऑफिस जाने वालों और यात्रियों को परेशानी

जलभराव की वजह से कई जगह ट्रैफिक धीमा पड़ गया है। सुबह ऑफिस जाने वाले लोग और ट्रेन पकड़ने वाले यात्री खासे परेशान हैं। ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है।

12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल आदेश जारी किया है कि प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। यह फैसला बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए लिया गया है ताकि बच्चों को कोई समस्या न हो।

प्रशासन और नगर निगम की तुरंत कार्रवाई

जिलाधिकारी ने नगर निगम को आदेश दिया है कि जलभराव वाली जगहों पर तुरंत पंप लगाकर पानी निकासी की जाए। प्रभावित इलाकों में पंपिंग मशीनें लगाई जाएं ताकि पानी जल्दी से हटाया जा सके और आम जनजीवन फिर से पटरी पर आ सके।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अगले कई घंटे तक तेज बारिश जारी रह सकती है। इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और खासकर जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें। इससे किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सकेगा।

आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहेगा?

शुक्रवार और शनिवार: दिन में उमस भरी गर्मी रहेगी, साथ ही बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

रविवार: बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश जारी रहने की उम्मीद है। तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश से लखनऊवासियों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है।

प्रशासन की सलाह

प्रशासन ने सभी नागरिकों से कहा है कि वे मौसम के ताजा अपडेट्स पर नजर रखें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें ताकि कोई हादसा ना हो।